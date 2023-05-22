Это почти невозможно: именинница Камалия рассекретила, какой подарок сделал ей муж-миллиардер

На прошлой неделе, 18 мая, у Камалии был день рождения. Она провела его на сцене – пела на благотворительной вечеринке в Каннах. Однако муж-миллиардер Захур, с которым она собралась разводиться, устроил ей сюрприз. Артистка говорит, что это было почти невозможно.

На Лазурном берегу длится Каннский кинофестиваль, на который съехался Голливуд. Сейчас в Каннах как никогда много звезд и туристов со всего мира, так что все рестораны буквально забиты. Несмотря на это, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур забронировал столик на террасе, чем растрогал жену именинницу Камалию.

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Какой подарок сделал Камалии муж-миллиардер

После дня рождения Камалия поблагодарила друзей, поклонников, родных и всех, кто поздравил ее с 46-летием, а особые комплименты посыпались в адрес Захура. Он подарил и праздничный ужин, и огромные букеты цветов, и гигантский торт с сине-желтыми цветами и фруктами.

Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане – практически невозможно. Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт,

– поделилась Камалия.

Камалия с мужем Захуром на дне рождения в Каннах / Фото из инстаграма

Камалия на дне рождения в Каннах / Фото из инстаграма

Торт для Камалии на день рождения / Фото из инстаграма

Камалия также поблагодарила Олега Скрипку и его музыкантов, которые в Каннах сыграли для нее "Многая літа": "Спасибо прекрасному Олегу Скрипке и его команде, которые своими песнями под баян сделали мой день рождения незабываемым".

Следует заметить, что в свой день рождения Камалия пела на знаменитой вилле Домерг в Каннах. Там проводили благотворительную фэшн-вечеринку Ukrainian Fashion Film Festival, где угощали блюдами украинской кухни, показывали шоу от украинских дизайнеров. Ее ведущими были Елена Кравец и Тимур Мирошниченко. Из-за этого на польско-украинской границе ему пришлось заплатить штраф 65 тысяч гривен.