Kalush записал хит Stefania в Доме ученых во Львове: символическое видео среди матрасов и подушек

Группа Kalush Orchestra уже прилетела в Италию на Евровидение-2022. Накануне она записала песню Stefania в Доме ученых во Львове. Видео сняли среди матрасов и подушек, напоминающих о беженцах и переселенцах.

В начале апреля участники группы Kalush Orchestra впервые за время войны встретились во Львове. Там они репетировали, а заодно записали новую версию песни Stefania для спецпроекта Евровидения – Eurovision House Party.

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Kalush Orchestra спели в Доме ученых во Львове

Локацией для съемок стал зал Дома ученых. В ней на полу разложили матрасы и подушки, символизирующие страдания украинских переселенцев и беженцев, бегущих от войны. Примечательно, что видео вышло черно-белым.

Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине с песней Stefania. Эту версию они записали в Доме ученых, Львов, Украина, специально для Eurovision House Party,

– говорится в описании.

"Спасибо Европе за поддержку! До встречи в Турине", – написал Kalush Orchestra в комментариях.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Реакция сети на Live-версию Stefania