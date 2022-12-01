Kalush передал 330 тысяч на музей Сковороды: откуда у рэперов такие деньги

В мае Россия прицельно ударила ракетами по музею Григория Сковороды в Харьковской области. Он выгорел дотла, а восстанавливать его взялась украинская рэп-группа Kalush Orchestra, которая вирусит украинскую этнику по миру.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra поддержали проект Министерства культуры "Сохраните украинскую культуру" и перечислили 330 тысяч гривен на восстановление музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Эта сумма поступила в долларовом эквиваленте. Более того, рэперы заработали ее прямо на концерте.

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Что продал Kalush Orchestra за 330 тысяч гривен

В туре по США юноши придумали продать новенький контрабас Саши Кондратюка. Они оставили его без инструмента на концерте в Вашингтоне, но выручили на аукционе 330 тысяч гривен на украинскую культуру.

Во время наших концертов за границей мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, и получить немалую сумму,

– прокомментировал лидер Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra продал контрабас за 330 тысяч / Фото с концерта в Вашингтоне

"Это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и дальше проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", – добавил Олег Псюк.

Интересно, что Kalush Orchestra хоть и на пике после победы на Евровидении-2022, но зарабатывает ненамного больше. Да, доходы группы значительно выросли, но немаленькую часть своих заработков они передают на нужды ВСУ.

Кроме того, ребята инициируют собственные сборы. Ко Дню Независимости они провели большой сбор на реабилитацию защитников Мариуполя "по 24 гривны с каждого украинца". Так Kalush Orchestra удалось собрать поразительную сумму – 5 миллионов гривен.

Проект "Сохраните украинскую культуру" Министерство культуры и информационной политики запустило в конце августа. Он направлен на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.