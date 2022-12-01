Kalush передал 330 тысяч на музей Сковороды: откуда у рэперов такие деньги
Источник:МКІП
В мае Россия прицельно ударила ракетами по музею Григория Сковороды в Харьковской области. Он выгорел дотла, а восстанавливать его взялась украинская рэп-группа Kalush Orchestra, которая вирусит украинскую этнику по миру.
Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra поддержали проект Министерства культуры "Сохраните украинскую культуру" и перечислили 330 тысяч гривен на восстановление музея Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Эта сумма поступила в долларовом эквиваленте. Более того, рэперы заработали ее прямо на концерте.
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Что продал Kalush Orchestra за 330 тысяч гривен
В туре по США юноши придумали продать новенький контрабас Саши Кондратюка. Они оставили его без инструмента на концерте в Вашингтоне, но выручили на аукционе 330 тысяч гривен на украинскую культуру.
Во время наших концертов за границей мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, и получить немалую сумму,
– прокомментировал лидер Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra продал контрабас за 330 тысяч / Фото с концерта в Вашингтоне
"Это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и дальше проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам", – добавил Олег Псюк.Напомним! Проект "Сохраните украинскую культуру" Министерство культуры и информационной политики запустило в конце августа. Он направлен на привлечение благотворительных средств для восстановления памятников культурного наследия в Украине.
- Интересно, что Kalush Orchestra хоть и на пике после победы на Евровидении-2022, но зарабатывает ненамного больше. Да, доходы группы значительно выросли, но немаленькую часть своих заработков они передают на нужды ВСУ.
- Кроме того, ребята инициируют собственные сборы. Ко Дню Независимости они провели большой сбор на реабилитацию защитников Мариуполя "по 24 гривны с каждого украинца". Так Kalush Orchestra удалось собрать поразительную сумму – 5 миллионов гривен.