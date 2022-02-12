Kalush Orchetra в финале Нацотбора на Евровидение-2022: чем впечатлила группа на сцене

Группа Kalush Orchestra выступила на сцене национального отбора на песенный конкурс Евровидение. Парни с Ивано-Францовщины вышли на сцену под номером 5 и сорвали бурные аплодисменты зрителей.

Харизматичные Kalush Orchestra исполнили на сцене национального отбора песню Stefania. Группу называют одним из фаворитов отбора, сообщает 24 канал.

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Группа сорвала волну аплодисментов

На сцене группа Kalush Orchestra удивляла зрителей народными нарядами и танцами. За выступлением за кулисами наблюдала мама фронтмена, которой песня и посвящена.

Предлагаем и вам посмотреть, как зажигала группа Kalush Orchestra на сцене национального отбора.

Kalush Orchestra – STEFANIA: смотрите видео

Выступление группы вызвало волну аплодисментов в зале. Джамала даже активно подпевала ребятам из Ивано-Франковской области.

Что известно о нацотборе