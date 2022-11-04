Kalush Orchestra покорили песней с польским рэпером о борьбе за наш дом: видео до мурашек

Украинскую группу Kalush Orchestra спели вместе с польским рэпером. Они выпустили антивоенный трек, в котором звучат два языка.

Украинская группа Kalush Orchestra записала совместный трек с польским рэпером Szpaku. Они выпустили антивоенную драматическую композицию Nasze Domy.

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Премьера от Kalush Orchestra и Szpaku

Песня украинского коллектива и польского рэпера рассказывает о боли и борьбе за Родину. Также это песня о надежде. Добавим, что Nasze Domy переводится – "Наши дома".

Идея этого трека возникла у меня в голове, когда я визуализировал войну в Украине. Хотя мы все живем сейчас в страхе от того, что развязала Россия, Бог не забудет нас, и в конце добро обязательно победит,

– поделился Szpaku.

Kalush Orchestra и Szpaku – Nasze Domy: смотрите видео онлайн

Группа Kalush Orchestra встретилась с польским рэп-исполнителем в Гданьске, где и написали трек вместе на студии. По признанию артистов, песню написали с нуля и очень быстро. Ибо с первых минут знакомства они были на одной волне и желали творить.

"Сначала я думал, что будет трудно из-за языкового барьера, но мы все почувствовали невероятную атмосферу и сразу нашли общий язык. Что вышло из этого, вы можете услышать уже сейчас", – добавил рэпер из Польши.

Нас познакомили наши менеджеры, давно дружащие между собой. И знаете, это будто должно было произойти. Потому что эта энергетика, которую мы почувствовали, и та песня, возникшая из нашего сотрудничества – это то, что изображает чувства украинцев и поляков сейчас,

– поделился лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Рэпер Szpaku подытожил, что его песня с украинской группой станет еще одним мостом между двумя дружественными странами – Польшей и Украиной.

Добавим, что в сети положительно отзываются о новой коллаборации. В комментариях множество слов с поддержкой от поляков, а также реакция украинцев: