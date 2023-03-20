Kalush Orchestra станцевали брейк с популярным американским рэпером: зажигательное видео

Популярная украинская группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году выиграла на Евровидении, уже завершила свой тур по Америке. На днях артисты записали совместные видео с американским рэпером Armani White. Они даже станцевали вместе зажигательный брейк.

Украинская группа Kalush Orchestra продолжает знакомиться с мировыми звездами во время своего путешествия в США. Во время первого тура они встретились с актером Арнольдом Шварценеггером.

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А тепер они пообщались з репером Armani White. Во время встречи рэпер исполнил свой хит Billie Eilish, вошедший в Billboard Hot 100 в сентябре 2022 года, а участник Kalush Orchestra, называемый КилимМэн, станцевал зажигательный брейк-данс.



Kalush Orchestra станцевали брейк с рэпером Armani White / Фото прессслужбы

Смотрите с кем встретились в Остине. Спасибо, Армани Уайт, за встречу и слова поддержки Украины!,

– отметили в Kalush Orchestra.

Смотрите брейк от участника группы Kalush Orchestra: зажигательное видео

Во время второй поездки в США Kalush Orchestra выступили на престижном музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас. Кроме того, они пришли с концертами в Кливленд, Орландо, Детройт и Атланту.

К слову, недавно Kalush Orchestra впервые выпустили англоязычный трек Changes. Артисты сразу презентовали клип, его сняли в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами в Польше. Слушайте песню и смотрите клип – по ссылке.