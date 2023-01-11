Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra порадовали поклонников новой видеоработой. Они сняли клип на песню "Щедрий вечір", вышедшую еще в прошлом году.

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Kalush Orchestra выпустили клип

Коллектив снимал видеоработу по собственной интерпретации щедривки в Лос-Анджелесе, когда находились в туре по Соединенным Штатам. Съемка происходила на локациях в игре GTA – San Andreas.

Когда мы были в США в туре, мы сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Ранее на этих улицах бегали в игре GTA – San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедровки и посетили Арнольда Шварценеггера в гости,

– поделилась группа.

В клипе снялся и Арнольд Шварценеггер. В начале ролика звучат его мотивационные слова: "Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Каждый может иметь мечту, и каждый может воплотить ее в реальность". В конце голливудская знаменитость на украинском сказал "Щедрый вечер", что очаровало сеть.

Kalush Orchestra – "Щедрий вечір": смотрите видео онлайн

Как Kalush Orchestra посетили Шварценеггера

Осенью коллектив выступал в городах Канады и США. Ребята рассказали, что к себе домой их пригласил Арнольд Шварценеггер, поддерживающий Украину на фоне войны. Kalush Orchestra подарили знаменитости их фирменную розовую панаму.

Олег Псюк впоследствии рассказал, что Шварценеггер пригласил группу в гости не просто так, а чтобы обсудить нападение России и поддержать их и украинцев. Как поделился рэпер, Арнольд встречал ребят с большим домашним ослом.