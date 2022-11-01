Kalush Orchestra пригласили на престижную премию MTV EMA 2022, которую вручили Måneskin

Группу Kalush Orchestra пригласили на именитую музыкальную премию MTV Europe Music Awards 2022, которая состоится 13 ноября в Дюссельдорфе. Рэперы станут специальными гостями и выйдут на одну сцену с Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом и Ники Минаж.

После трехнедельного тура по Америке и Канаде Kalush Orchestra вернется в Германию, чтобы выступить на MTV Europe Music Awards 2022. Эту премию получили предыдущие победители Евровидения – итальянская группа Måneskin, которую назвали лучшими рокерами Европы.

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Kalush Orchestra пригласили на MTV EMA 2022

Мы рады принять участие в MTV Europe Music Awards 2022. Это действительно круто быть частью столь важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами. Верим, что это хороший знак, и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире,

– прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Он рассекретил, что группа уже готовит очень особый номер, который посвятит Украине. Известно, что режиссурой и постановкой выступления занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко. Он, кстати, в списке претендентов на жюри Нацотбора Евровидения-2023.

MTV Europe Music Awards – церемония вручения музыкальных наград, на которой награждают лучшие песни года и лучших артистов со всего мира. Ее проводят в одном из крупных европейских городов.



MTV Europe Music Awards 2022 состоится 13 ноября в Дюссельдорфе, Германия. Ведущими шоу выбрали британскую певицу Риту Ору и режиссера Тайку Вайтити, с которым она встречается.