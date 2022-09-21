Kalush Orchestra получила новый кубок Евровидения-2022: что на этот раз придумали рэперы

В мае группа Kalush Orchestra вместе с Притулой продала свой хрустальный микрофон из Евровидения-2022. За вырученные 900 тысяч долларов ребята купили беспилотники на фронт, а организаторы пообещали сделать для них новый трофей.

Так, копия кубка победителя Евровидения-2022 уже в Kalush Orchestra. Однако прятать его в шкаф со своими наградами рэперы не спешат. С хрустальным микрофоном смогут сфотографироваться все желающие. Что в этот раз придумали артисты, читайте ниже.

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Что будет с новым кубком Евровидения-2022

Что ж, подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Ведь нынешняя победа на Евровидении – это не только победа нашей группы, но и всей Украины,

– прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Так, трофей Евровидения-2022 повезут во Львов, Ивано-Франковск, Киев, Черновцы, Винницу и, конечно же, в Калуш. За это возьмется самый загадочный участник группы КилимМэн.

Новый кубок Евровидения-2022 для Kalush Orchestra / Фото из инстаграма Евровидения в Украине