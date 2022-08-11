Kalush отказывается ехать на фест в Черногорию из-за россиянки: как их "отшили" организаторы

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra должны выступить на фестивале Sea Dance в Черногории, но их появление там под вопросом. Ребята требуют убрать оттуда российскую диджейку Нину Кравиц.

Просьбу группы Kalush Orchestra на Sea Dance Festival назвали "зачисткой сцены". По словам организаторов, из-за саботажа реперов на них свалились комментарии с ненавистью и нетерпимостью. Однако, несмотря на возмущение публики, распрощаться с россиянкой Ниной Кравиц те не готовы.

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Почему на Sea Dance Festival "отшили" Kalush Orchestra

Организаторы музыкального фестиваля уверяют, что осуждаются российскую агрессию в Украине, ведь не так давно их нация тоже подвергалась бомбардировкам со стороны других стран. Однако, по их мнению, забирать диджейку Нину Кравиц из программы только потому, что она россиянка, – это дискриминация.

Sea Dance Festival сочувствует всем жертвам войны и осуждает российское вторжение и страдания, которые происходят в Украине и в любом месте мира, но отменять выступление любого исполнителя исключительно из-за его национальности, расы или вероисповедания – противоречит ценностям, которые отстаивает Sea Dance,

– говорится в заявлении.

"Мы считаем, что дискриминация любого человека и артиста по национальному признаку абсолютно недопустима, и отменять выступление исполнителя лишь потому, что он или она из определенной страны, – неправильно как для Sea Dance, так и для остального мирового сообщества" – добавили организаторы.

Более того, на Sea Dance Festival вступились за Нину Кравиц, ведь это их давняя подруга, которая якобы "не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единения". Правда, за все пять месяцев кровавой войны в Украине диджейка так и не решилась осудить россию, она только "молится о мире".

Мы верим, что выступления Kalush Orchestra и Нины Кравиц на Sea Dance Festival являются шансом совместно послать сильное послание к миру,

– абсурдно заявили организаторы.