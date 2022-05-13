Kalush Orchestra отреагировали на критику умолчания "Азовсталя"
Источник:инстаграмм Kalush Orchestra
Украинская группа Kalush Orchestra 14 мая представит Украину в финале Евровидения. На днях их подвергли критике за то, что они не упоминают на конкурсе о трагедии в Мариуполе. Музыканты нашли способ, как выразить свою позицию.
На Kalush Orchestra "набросились" в сети после того, как на пресс-конференции Олег Псюк не упомянул о Мариуполе, лишь очертил проблемы в Украине на фоне российского вторжения. Alina Pash и другие пользователи осудили их по умолчанию по теме Мариуполя и "Азовстали". В том числе и львовский рэпер Otoy (Вячеслав Дрофа), брат которого считается пропавшим без вести на территории завода.
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Реакция Kalush Orchestra
Согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто политизировать шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить. В частности Джамала рассказывала, что ее просьба выступить на Евровидении в Италии неоднократно игнорировали. Чтобы избежать дисквалификации или штрафа, ребята из группы, вероятно, тоже не поднимали вопрос российско-украинской войны.
Но за день до второго полуфинала музыканты опубликовали в своем инстаграмме сообщение, где разместили фотографии раненых из "Азовсталя", автором которых стал полк "Азов".
Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольская "Азовсталь" – сердце Украины. Помогите спасти наших ребят!
– написали музыканты.
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Реакция сети
На сообщение положительно отреагировали поклонники группы и поблагодарили за огласку, ведь за страницей музыкантов, имеющих все шансы одержать победу, следят по всему миру. В настоящее время их аудитория в инстаграмме насчитывает более 350 тысяч подписчиков. Комментаторы покидают хештеги #save_azov #save_azovstal_ru #save_mariupol, но снова просят о Мариуполе заявить с большой сцены в финале конкурса:
- "go go go и ребята, навалите победную речь с таким призывом! – Alina Pash";
- "Пожалуйста, мир, помоги! Спасите наших людей!";
- "Свет, прояви человечность, помоги спасти людей из Мариуполя";
- "Спасибо! Очень просим привлечь это после победы на Евровидении. Даже если будут штрафы/дисквалификация, вся страна поймет и даже задонатит этот штраф, но мы используем возможность еще раз громко заявить о важности спасения наших людей";
- "Умоляю, скажите это со сцены 14-го! Это ваша важнейшая миссия! Возможно сейчас именно вы – это шанс спасти "Азов"!";
- "Скажите со сцены на финале. Это ваша миссия";
- "Расскажите об этом в финале! Мир должен знать!!"