Kalush Orchestra отменили выступление на фестивале в Черногории, где будет россиянка

Группа Kalush Orchestra окончательно отказалась выступать на фестивале Sea Dance. Все из-за заявления организаторов, в котором они сообщили, что не будут отменять выступление российской диджейки Нины Кравиц.

Сначала группа попросила организаторов фестиваля отменить выступление россиянки. Однако в Черногории отказались. Победители Евровидения-2022 сообщили, что вообще не поедут на фестиваль.

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Мы не будем выступать с пропутинской артисткой на одной сцене. По обращению группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещаем, отменяем свое выступление там,

– заявил фронтмен группы Олег Псюк.

У Kalush Orchestra нет "желания выступать на одной сцене" с россиянкой. Коллектив призывает поклонников, которые на Sea Dance стремились попасть именно на их выступление, не покупать билеты на фестиваль.

Организаторы же объяснили отказ отменить выступление Нины Кравиц, заявив, что "дискриминация любого артиста по национальному признаку абсолютно недопустима".

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и сыпала отвлеченными фразами. Из-за такой нечеткой позиции лейбл Clone Records расторг с ней контракт, а также ее убрали из многих программ фестивалей.

Коллектив планировал выступить на фестивале Sea Dance в Черногории 26 – 28 августа. Однако потом увидел, что на афише фестиваля появилось имя российской диджейки. Музыканты обратились к организаторам с просьбой отменить выступление россиянки. Еще тогда заявили, что если этого не сделают, то они сами откажутся от выступления.