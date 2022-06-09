Kalush Orchestra назвали украинца, купившего трофей Евровидения за 900 тысяч долларов

Украинская группа Kalush Orchestra на аукционе продала кубок Евровидения-2022. На днях коллектив показал украинца, помогшего Вооруженным Силам Украины.

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra на днях назвали человека, который приобрел хрустальный микрофон. Им стал CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

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Кто купил хрустальный микрофон

Украинская группа Kalush Orchestra наконец-то объявила украинца, который не только приобрел трофей Евровидения-2022, но и помог ВСУ. Это генеральный директор одной из крупнейших в Европе криптовалютных бирж. Владимир Носов также является создателем и ведущим шоу о криптовалюте "Гагарин Шоу".

Страна должна знать его в лицо! Респект,

– поделились в Kalush Orchestra.



Kalush Orchestra, Сергей Притула и Владимир Носов / Фото из инстаграма Kalush Orchestra

Как продали трофей Евровидение-2022

О старте аукциона-розыгрыша кубка Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили 25 мая 2022 года.

Розыгрыш состоялся 28 мая. Хрустальный микрофон должен был добраться до того, кто бы пожертвовал наибольшее количество средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Первыми ставку сделали предприниматели из Калуша, которые хотели, чтобы трофей остался в родном городе. Они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы. Впоследствии ставка выросла с 45 тысяч до 900.

В итоге стало известно, что финальная ставка составила 900 тысяч долларов, а обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

, что Kalush Orchestra и Сергей Притула разыграли и розовую панаму лидера коллектива Олега Псюка. Для этого нужно было сделать одно или несколько пожертвований в размере 5€ (или 200 гривен) на счет фонда Сергея Притулы. Чем больше человек сделал пожертвований, тем больше у него было шансов выиграть панаму. Победителя определили с помощью рандомайзера – им стал живущий в Чехии украинец Владимир. Но благодаря розыгрышу люди в общей сложности пожертвовали 11 миллионов гривен!