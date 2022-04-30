Kalush Orchestra на сцене Евровидения: первые кадры с репетиций группы в Турине

Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2022 года Kalush Orchestra сегодня провели свою первую репетицию на сцене в Турине. Именно сегодня стартовали репетиции конкурса.

Представители Украины вышли на сцену шестыми – таков их порядковый номер в полуфинале. Как и чем будет удивлять европейскую публику украинская группа – читайте дальше.

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Костюмы несколько изменили

Образ фронтмена группы Олега Псюка остался неизменным, хотя на нескольких кадрах на нем видна желтая рубашка. Образ Тимофея Музычука остался почти неизменным с момента отбора.

Разве что костюмы двух других участников группы претерпели изменения – теперь они несколько напоминают флаг Германии, как отмечают журналисты пресс-центра конкурса.

В номере активно используют графику и освещение. В частности, будет и желто-голубое освещение.

Репетиция Kalush Orchestra в Турине / Фото EBU

Украина на Евровидении 2022