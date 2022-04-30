Kalush Orchestra на сцене Евровидения: первые кадры с репетиций группы в Турине

30 апреля 2022 , 16:51
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Источник:

Eurovision.tv

Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2022 года Kalush Orchestra сегодня провели свою первую репетицию на сцене в Турине. Именно сегодня стартовали репетиции конкурса.

Представители Украины вышли на сцену шестыми – таков их порядковый номер в полуфинале. Как и чем будет удивлять европейскую публику украинская группа – читайте дальше.

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Костюмы несколько изменили

Образ фронтмена группы Олега Псюка остался неизменным, хотя на нескольких кадрах на нем видна желтая рубашка. Образ Тимофея Музычука остался почти неизменным с момента отбора.

Разве что костюмы двух других участников группы претерпели изменения – теперь они несколько напоминают флаг Германии, как отмечают журналисты пресс-центра конкурса.

В номере активно используют графику и освещение. В частности, будет и желто-голубое освещение.

Репетиция Kalush Orchestra в Турине / Фото EBU

 

Украина на Евровидении 2022

  • 12 февраля на национальном отборе на Евровидение победила певица Alina Pash с песней "Тени забытых предков". Однако после скандала с незаконным посещением Крыма исполнительница отказалась от участия в Евровидении.
  • Поэтому поездку в Турин предложили группе Kalush Orchestra, которая заняла 2-е место в финале нацотбора.
  • После начала полномасштабной войны России с Украиной участие нашей страны в конкурсе фактически оказалось под вопросом, однако общественный вещатель подтвердил, что наши представители выступят на Евровидении.
  • Украинской группе пророчат победу – согласно прогнозам букмекеров, шансы Kalush Orchestra на триумф составляют 42%, что делает наших представителей фаворитами конкурса.
Автор: Іван Магуряк