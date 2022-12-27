Kalush Orchestra спели Stefania в центре Львова: мощное видео

Группа Kalush Orchestra подводит итоги этого года. Коллектив вернулся во Львов и спел на месте, где состоялась первая офлайн репетиция перед Евровидением-2022.

Артисты уже не в первый раз исполнили хит Stefania на площади Рынок во Львове. Там они выступали перед поездкой в Турин, где одержали победу на Евровидении-2022.

Вас может заинтересовать С Рождеством everybody: Мюсли UA и Vasia Charisma представили трек с фразой Бориса Джонсона

Kalush Orchestra спели на площади Рынок во Львове

Музыканты приехали во Львов, чтобы подвести свои итоги уходящего года. Еще весной, когда Kalush Orchestra пели на площади Рынок, даже подумать не могли, что скоро привезут Украине победу на Евровидении-2022.

Мы спели на том же месте, где состоялась наша первая офлайн репетиция на Евровидение-2022 перед поездкой на конкурс,

– написал коллектив в фейсбуке.

Напомним, недавно Kalush и Skofka раскритиковали из-за трека "Родина", где есть строка, которая звучит так: "Воля – это девушка, которая любит дом, только русским бы не дала". Олег Псюк ответил на упреки и раскритиковал СМИ за то, что они "раздувают так, как захотят" и сказал, что ценит его из Skofka фанатов. Псюк добавил, что при написании сократил и убирал слова, чтобы текст соответствовал мелодии. Он отдает себе отчет, что сделал это не удачно – таким образом люди вроде бы увидели "другую суть".