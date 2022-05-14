Драйвовые Kalush Orchestra покорили публику Евровидения-2022 в финале: видео выступления

Украинская группа Kalush Orchestra произвела фурор в финале Евровидения-2022 и в очередной раз покорила европейскую публику. После окончания выступления коллектива громко и долго аплодировали в зале.

14 мая состоится грандиозный финал Евровидения-2022, в котором определят победителя международного песенного конкурса. На сцене двенадцатой уже выступила украинская группа Kalush Orchestra.

Важно Евровидение-2022: все финалисты песенного конкурса

Kalush Orchestra выступили в финале Евровидения-2022

Коллектив взорвал зал Турина энергичной постановкой и исполнением песни Stefania, которая уже полюбилась всему миру.

Отдельного внимания заслуживала постановка номера, которая была такой, как и в первом полуфинале. Сцена светилась красным, а также сине-желтым цветом. На экране показали глаза матери, которые испытывают разные эмоции, а на земле качались тени, воспроизводившие фигуры музыкантов.

Во время выступления украинским музыкантам подпевал, казалось, весь зал. В конце выступления лидер группы Олег Псюк призвал поддержать Украину, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Save Mariupol, save Azovstal now!

– обратился Олег Псюк со сцены Евровидения в Турине.

Евровидение-2022 – Украина – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео

Одежда парней из Kalush Orchestra воспроизводила украинскую культуру и традиции. Солист группы Олег Псюк пел в яркой рубашке и буковинском кептаре, а также фирменной розовой панамке. Сопилкар Тимофей Музычук появился в наряде гуцульского стиля – рубашка, черес (пояс) и старинный сердак (свитка).

Реакция зала и сети

Выступление Kalush Orchestra сопровождалось подпеванием из зала, к тому же публика стоя смотрела на украинцев. В конце ребята сорвали громкие аплодисменты, долго не стихавшие.

В сети уже активно обсуждается номер Kalush Orchestra. Хотя меньшинство считает, что представители Украины переоценены, большинство поддерживают нашу страну и музыкантов.

"Невероятно";

"Да держать, Украина";

"Победители";

"Да, Украина, Слава Украине!";

"Лучшая музыка этого Евровидения";

"Мы любим тебя, Украина. Держись, Слава Украине!";

"Болеем за Украину";

"Вау! Я в восторге".

Текст песни Stefania Kalush Orchestra

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово