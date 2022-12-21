Мы не святые, – Kalush и Skofka ответили на критику и объяснили строчку "рускім би не дала"

Kalush и Skofka раскритиковали из-за трека, где есть строка о девушке-воле, которая "дівчина рускім би не дала". Артисты ответили на критику и объяснили, в чем суть текста.

Еще на прошлой неделе рэперы Kalush и Skofka выпустили совместный трек "Батьківщина". Сначала он стал фаворитом многих слушателей, но в сети заметили оскорбительные строчки.

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Kalush ответил на критику

Лидер группы Kalush Олег Псюк ответил на критику пользователей сети. Он подверг критике СМИ за то, что они "раздувают так, как захотят" и сказал, что ценит его из Skofka фанов.

В этой строке я заложил совсем другое содержание, оттого что вы услышали. Я писал о доме, а не о девушке. "Дом" бы не дала, "дом" бы не отдала, потому что любит! В общем, я имел в виду: "Воля – это девушка любящая свой дом, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот дом она бы не отдала "русским",

– написал Олег.

Псюк добавил, что при написании сократил и убирал слова, чтобы текст соответствовал мелодии. Он отдает себе отчет, что сделал это не удачно – таким образом люди вроде бы увидели "другую суть".

"Оскорбительная, кому-то для "воли", кому-то для "девушки". За что мне досадно и извиняюсь, как бы это сложно ни было. Но и вас прошу отнестись с пониманием, потому что мы со Скофом делали этот трек для вас, для Украины, и очень странно было бы, если бы мы специально решили вложить такое плохое содержание, и "выстрелить себе в ногу"".

Лидер Kalush назвал критику его трека "работой для СМИ" и "подарком перед праздниками" для хейтеров. И добавил, что старался для сознательных слушателей, которые сами решают, что слышно в нашумевшую строку. "Жаль, что есть те, кто в такие сложные для Украины времена разгоняет рознь внутри нашей Родины в прямом и переносном смысле. Не позволяйте этого делать, и Слава Украине".

Ответ Skofka

, трек "Батьківщина" раскритиковали за строчку , что звучит так: "Воля – це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". Обозреватель украинской музыки Макс Нагорняк назвал эту лирику бестолковой и добавил, что "Kalush иногда не несет смысла", а также продуцирует шароварщину.

В комментариях решил извиниться и соавтор трека, рэпер Skofka. Он заявил, что эта строка действительно может читаться одинаково, но выразил надежду, что многие поняли, какой там смысл на самом деле.

Это абсурд закладывать в такой трек одну строчку, которая полностью противоположна по содержанию целой песни. Мы все с вами далеко не святы, и когда мы в повседневной жизни допускаем слова, такие как б*ять, да*н, де*ил или с*ка, этим мы также оскорбляем определенные категории людей и делаем точно то же, против чего здесь вы и пишете,

– добавил артист.

"И часто мы говорим это намеренно, чего нет в строке нашего трека. Поэтому давайте будем сильными и сознательными, а не как наши враги, омраченные и обманутые. Мы сделаем выводы из этой ситуации и дальше будем делать то, что мы умеем, пусть не в совершенстве, но от всего сердца".

В этот раз пользователи по-разному отреагировали на объяснение рэпперов. Многие фаны поддержали артистов:

"Мне, например, все понятно. Не обращайте внимания";

"Трек крут. Лучше бы людей всякие ваньки-встаньки так триггерили";

"Людям бы только домахаться, чем сделать что-нибудь лучшее";

"Есть люди, которые разбирают слова ваших песен? Это же как надо грустно жить. Песня огонь. Спасибо, она раздается во всех ТЦ и греет душу".

Многие другие все равно считают строку и текст – неприемлемым и подчеркивают, что это ответственность артистов.