Обозреватель украинской музыки Макс Нагорняк назвал "Батьаківщину" Kalush и Skofka "неудачной, бестолковой лирикой" и ошибкой в творчестве. Его возмутил припев, в котором рэперы сравнили волю с девушкой, которая "русским бы не дала".

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Kalush разнесли в сети за дуэт из Skofka "Батьківщина"

И вы хейтили меня за то, что я говорю, что Kalush продуцирует какую-то шароварщину? Что Kalush иногда не несет смысла в своих треках. Вы после этого трека можете мне еще что-нибудь сказать? Это же просто кринж. Мне кажется, потому, что они выиграли Евровидение в такой сложный момент для нашей страны, мы как-то их очень сильно идеализируем. Но на самом деле это те же ребята из Калуша, которые так ошибаются в своем творчестве,

– эмоционально выразился Макс Нагорняк.

Он посоветовал артистам задуматься, что выпускать, аудитории – что слушать и не делать идолов из музыкантов, а менеджменту быть повнимательнее.

Подавляющее большинство фолловеров Bezodnya Music разделяют мнение музыкального обозревателя и говорят, что после Евровидения Kalush "сдулся":

"Пора признать, что Kalush – это шароварщина. Хотя я сама это до конца не признавала";

"Kalush выиграл Евровидение и решил, что больше можно не стараться";

"Ну именно Kalush Orchestra – да, но старый Kalush был очень кайфовый и точно не шароварщина";

"Правда, Kalush забили на музыку после того, как выиграли Евровидение, и единственный их известный хит – "Стефанія";

"Реп должен быть со смыслом, а не дерьмо "новой школы", в которой тупо набор слов чисто "чтобы звучало".

Однако среди пользователей тиктока многие оправдывающие этот промах Kalush:

"У Kalush есть много интересных треков до Евровидениия, прямо сейчас действительно много зашквара в песнях";

"Это просто неудачная песня, у него есть и хорошие песни. Не понимаю этого хейта";

"Не каждый трек должен быть хитом. Не каждый трек должен быть со смыслом. Реп имеет 18 разновидностей. Почитайте на досуге".

Kalush, Skofka – Батьківщина: смотрите видео онлайн