"Какой от меня толк в ВСУ": Тимур Мирошниченко объяснил, почему не пошел воевать

Тимур Мирошниченко не единственный из шоу-биза, кто не взял в руки оружие. Однако из-за рабочих выездов в Германию и Польшу его хейтят больше всего. Он объяснил, что не пошел ни в терроборону, ни в ВСУ, потому что никогда не держал в руках оружие.

36-летний Тимур Мирошниченко ни многодетный отец, ни студент иностранного вуза, поэтому выезжать из Украины во время военного положения не может. Однако ведущий ведет борьбу на культурном фронте, поэтому ради его появления на благотворительных мероприятиях в Польше и Германии правительство сделало исключение. На такие поблажки бурно реагируют соцсети. В комментариях ведущему закидают, чтобы шел воевать.

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Почему Тимур Мирошниченко не пошел в ВСУ

Пойти, конечно, можно, но от меня толку в ВСУ... Мне кажется, я буду только мешать. Даже в университетские годы, когда у нас были стрельбы и нам выдавали автомат Калашникова с тремя патронами, даже в тот день я был в командировке и не стрелял. Я ни разу не стрелял из оружия,

– признался Тимур Мирошниченко.

В то же время телеведущий добавляет: "Если будет необходимость, то все будут проходить обучение, и все будут защищать страну, я в этом не сомневаюсь".

Однако Мирошниченко считает, что пока украинская армия справляется без него. Он выезжает за границу – на телемарафон Save Ukraine и матч Динамо – Легия в Варшаве – и собирает для них деньги.

"Плюс-минус около сотни миллионов гривен мы собрали на проектах, где я участвовал. Мне кажется, это неплохой результат. Я это называю культурная дипломатия, когда мы едем и делаем то, что можем делать хорошо и тем самым деньги зарабатываем для страны, для ВСУ", – отмечает шоумен.

у жены Тимура Мирошниченко Инны такая же позиция: "Я не понимаю, какая от него польза , когда он сидит в Киеве не в прямом эфире на работе и ничего не делает".

Кроме того, он убежден, что не менее важно – поддерживать искру интереса к Украине, делать все, чтобы мир не привык к войне. По словам Мирошниченко, даже украинцы, выехавшие в первые дни и не слышавшие взрывов, начинают забывать о нападении России, а европейцы и подавно.

Что говорить о Европе, где жизнь мирна и стабильна, только цены подскочили на бензин, дизель и продукты. Людям нужно объяснять, почему. Чтобы они не сказали, что это все из-за украинцев. Нет, это не из-за украинцев, а из-за россиян, напавших на Украину и делающих все ужасы, поэтому такая цена,

– думает телеведущий.