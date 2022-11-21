Евгения Эмеральд похвасталась дружбой с Тиной Кароль: с какими еще звездами дружит снайперша

Украинская защитница Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" призналась о дружбе с Тиной Кароль. Она поделилась, как завязались их отношения.

В октябре этого года украинская снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж. Тогда на одном из своих выступлений ее поздравила певица Тина Кароль.

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Евгения Эмеральд о дружбе с Тиной Кароль

Снайперша "Жанна д'Арк" призналась, что именно исполнительница сделала первый шаг к дружбе. Защитница согласилась получить приветствие от знаменитости.

Мы не были знакомы. Тина мне написала, что она очень увлекается такими женщинами, как я. А наша история любви – это история для всей страны, и она вдохновит всю страну. Она предложила мне женскую дружбу. Конечно, я согласилась. Я ее очень уважаю и люблю,

– поделилась Евгения.

Девушка добавила, что приветствие от Тины Кароль было крутым и феерическим. Ей казалось, что все происходит не на самом деле. По словам Евгении, со временем она знакомилась и с другими медиа людьми страны.

"Благодаря службе на фронте я познакомилась со многими. Я дружу с Лесей Никитюк, она невероятная женщина. Познакомилась также с Ярмаком. Был скандал с блогерами. Но все хорошо, сейчас общаемся. Жизнь очень интересна, удивительна".

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