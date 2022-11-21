Евгения Эмеральд похвасталась дружбой с Тиной Кароль: с какими еще звездами дружит снайперша
Источник:Rostyslove Production
Украинская защитница Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" призналась о дружбе с Тиной Кароль. Она поделилась, как завязались их отношения.
В октябре этого года украинская снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж. Тогда на одном из своих выступлений ее поздравила певица Тина Кароль.
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Евгения Эмеральд о дружбе с Тиной Кароль
Снайперша "Жанна д'Арк" призналась, что именно исполнительница сделала первый шаг к дружбе. Защитница согласилась получить приветствие от знаменитости.
Мы не были знакомы. Тина мне написала, что она очень увлекается такими женщинами, как я. А наша история любви – это история для всей страны, и она вдохновит всю страну. Она предложила мне женскую дружбу. Конечно, я согласилась. Я ее очень уважаю и люблю,
– поделилась Евгения.
Девушка добавила, что приветствие от Тины Кароль было крутым и феерическим. Ей казалось, что все происходит не на самом деле. По словам Евгении, со временем она знакомилась и с другими медиа людьми страны.
"Благодаря службе на фронте я познакомилась со многими. Я дружу с Лесей Никитюк, она невероятная женщина. Познакомилась также с Ярмаком. Был скандал с блогерами. Но все хорошо, сейчас общаемся. Жизнь очень интересна, удивительна".
О каком скандале вспомнила снайперша
- Около двух месяцев назад Евгения Эмеральд приняла участие в ютуб-шоу, где возмутилась, что некоторые блоггеры не поддерживают Украину во время войны. Она заявила, что они рекламируют только косметику, а о важных событиях – молчат. Рамина Эсхакзай с ней согласилась и назвала таких инфлюэнсеров: Таню Пренткович, Сашу Бо и Юлю Вербу.
- Саша Бо не смолчала и ответила защитнице, что именно блоггеры закрывают волонтерское собрание, а "а-ля военная взяла и вытерла свои берцы" о них. Впоследствии она добавила, что блоггеры не на государственной службе и никому ничего не должны.
- После скандала снайперша Жанна д'Арк публично извинилась – записала видео, в котором признала, что была резка и вспомнила проукраинских блогеров, хоть там девушки из Франковска не было.
- Спустя время Евгения Эмеральд поставила точку в конфликте. Она уточнила, что тогда говорила не обо всех блогерах, а их большинстве. И добавила, что примирилась с Сашей Бо.