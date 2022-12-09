Адам Левин и Рики Мартин: каких мировых артистов гуглили чаще всего в 2022 году
Источник:Google Trends
Google опубликовал традиционное исследование Year In Search. Узнайте ниже, каких музыкантов и групп чаще всего гуглили.
Google подводит итоги 2022 года исследованием Year In Search, в котором можно узнать, что или о ком хотели узнать люди чаще всего. Такие выводы получились и о музыкантах. Кто попал в десятку – узнайте ниже.
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Музыканты и группы, которых гугли чаще всего
1. Адам Левин – солист группы Maroon 5.
2. Мэри Джей Блайдж (Mary J. Blige) – 51-летняя американская певица и автор песен.
3. Лил Тиджей (Lil Tjay) – американский рэпер.
4. Кендрик Ламар – 35-летний американский рэпер.
5. Migos – хип-хоп группа, которая состояла из рэперов Quavo, покойного Takeoff и Offset – мужчины рэперки Cardi B.
6. Томми Ли – барабанщик рок-группы Mötley Crüe.
7. Кейт Буш – британская певица.
8. Рики Мартин – пуэрториканский певец.
9. Young Thug – американский рэпер.
10. Foo Fighters – рок-группа, созданная бывшим участником Nirvana Дэйвом Гролом.
Другие итоги 2022 года в музыке
- Журнал Rolling Stone опубликовал ежегодный рейтинг из 100 лучших песен 2022 года. Среди тех, кто больше всего прослушивал, треки Бейонсе, Тейлор Свифт, Гарри Стайлза.
- Журнал Time назвал лучшего артиста в 2022 году. Им стала популярная южнокорейская девичья группа Blackpink.
- Стриминговый сервис Spotify назвал популярнейшими исполнителями таких артистов – Bad Bunny, Тейлор Свифт, Дрейка, The Weeknd и BTS.