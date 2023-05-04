Украинские звезды в Ливерпуле: кто из артистов выступит на Евровидении-2023

Уже 9 мая в Ливерпуле стартует самое ожидаемое событие года – песенный конкурс Евровидение-2023! Хоть его и проведут в Великобритании, но от имени Украины. В частности, на главной сцене выступят украинские знаменитости. Кто именно и когда – рассказываем дальше.

В этом году Украину на Евровидении будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Коллектив уже прибыл в Ливерпуль, где присоединится к мероприятиям, проводимым накануне конкурса, а также примет участие в репетициях. Кроме TVORCHI в прямом эфире из Великобритании увидим выступления еще нескольких украинских исполнителей.

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Украинские артисты, выступающие на Евровидении-2023

В полуфиналах конкурса, которые пройдут 9 и 11 мая, в перерывах между выступлениями конкурсантов выступят пятеро украинских артистов: Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька и Юлия Санина. Отметим, что лидер The Hardkiss также будет одной из четырех ведущих Евровидения, поэтому ее в эфире будем видеть довольно часто.



Украинские звезды на Евровидении-2023 / Фото "Общественное"

Также украинских исполнителей можно будет увидеть в Городке Евровидения, которое начнет действовать 5 мая на Pier Head в Ливерпуле – месте на берегу реки в центре города. Городок откроют победители Евровидения-2022 – группа Kalush Orchestra.

8 мая в фан-зоне конкурса выступят группы "Антитела" и Go_A , певицы Alyona Alyona и Jerry Heil . Напомним, что Jerry Heil также сражалась за право представлять Украину на Евровидении-2023, но в финале Нацотбора ее победили TVORCHI.

, певицы . Напомним, что Jerry Heil также сражалась за право представлять Украину на Евровидении-2023, но в финале Нацотбора ее победили TVORCHI. А 11 мая Джамала в сопровождении филармонического оркестра представляет альбом QIRIM, написанный на основе крымскотатарских народных песен.

Победители в прошлом году вернутся на сцену Евровидения 13 мая. Kalush Orchestra откроет финал и покажет аутентичный и очень современный перформанс в опеннинг акте – "Голоса нового поколения". А Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов. Их номер станет "симбиозом британской и украинской музыки".



Украинские артисты в финале Евровидения / Фото "Общественное"

Евровидение-2023: главное, что нужно знать о конкурсе