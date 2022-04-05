Какие-то средства на существование имею, – Илона Гвоздева рассказала, нашла ли работу в Италии

Две недели назад Илона Гвоздева приехала в Рим к сестре мужа, а там нашла убежище в итальянской семье. Она искала работу, но никуда не устроилась. По словам танцовщицы, работы нет, а местные не хотят нанимать украинцев.

С мамой и детьми Илона Гвоздева поселилась в городке в Ангвиллара-Сабация, что в 30 километрах от Рима. В своем доме их любезно приняли Джанфранко и Джи-Джи, преподающая танцы.

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Илона Гвоздева о жизни и работе в Италии

Танцовщица на себе убедилась, что в Италии не все так ярко, как показывают в новостях. Беженцев из Украины обеспечивают бесплатным жильем и немного едой. Обещают и социальные выплаты, но Илона Гвоздева не может получить их уже 10 дней. Так что живет на собственные сбережения. По ее словам, на продукты уходит от 10 до 15 евро в день.

С работой, по словам звезды, тоже туго. Украинцев, не знающих итальянского или хотя бы английского на разговорном уровне, никуда не берут. Кроме того, за беженцев перед работодателем должен поручиться местный.

Относительно работы. Мягко говоря, ее нет. Никто из итальянцев не спешит вам ее давать. Если вы не знаете итальянский язык, не сможете работать даже уборщицей,

– призналась Илона Гвоздева.

Так что работу в Италии танцовщица больше не ищет. Она планирует жить на зарплату преподавательницы КНУКиМа и радуется тому, что за границей можно рассчитываться карточками украинских банков.

Я уже не рассматриваю этот момент, потому что не понимаю зачем это. Слава Богу, с 1 апреля мы начали онлайн-обучение в университете. Какая не какая работа у меня есть, какие-то средства на существование буду иметь,

– поделилась танцовщица.