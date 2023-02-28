Были долгие месяцы кастингов: Юлия Санина объяснила, почему ее выбрали ведущей Евровидения-2023

Неделю назад стало известно, что Юлию Санину вызбрали ведущей Евровидения-2023 от Украины. Фронтвумен The Hardkiss призналась, что кастинги проходили месяцами и видели в Лондоне наших знаменитостей, которые тоже пробовались на роль ведущих.

Разглашать имена украинских звезд, которых обошла, Юлия Санина не стала, потому что это якобы большая тайна. Поэтому неизвестно, кто имел шанс выйти на главную сцену Евровидения-2023 в Ливерпуле вместо нее.

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Как Юлия Санина стала ведущей Евровидения-2023

Это были долгие месяцы кастингов. Сначала в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на телевизионные кастинги. Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить,

– отметила Юлия Санина.

Она поделилась, что "совсем недавно" созвонилась с организаторами по зуму и узнала, что прошла отбор. "Реакция была немая. Это радость, но и огромная ответственность", – подчеркнула лидер The Hardkiss.

Как британцы готовятся к Евровидению-2023

По словам Юлии Саниной, британцы "очень стараются, чтобы максимально показать Украину" и уже познакомили ее с соведущим Грэмом Нортоном. Тот якобы очень сопереживает Украине и украинцам.

"Я немного опасалась, потому что во время его шоу у него такое амплуа довольно саркастическое, он любит пошутить, знает абсолютно всех звезд мировых. А он оказался таким спокойным, приветливым человеком. Мы пообщались, он спрашивал многое об Украине. Я ему все рассказала, пригласила сюда в Киев. Возможно, когда-нибудь мы его здесь увидим", – рассказала фронтвумен The Hardkiss.