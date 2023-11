Стас Шуринс родился в Латвии, там и началась его музыкальная карьера, пишет 24 Канал. Он побеждал в конкурсах, занимался вокалом с топовыми музыкантами и выступал на международных конкурсах.

Пик карьеры Стаса Шуринса

В Украине Стас Шуринс прогремел как участник "Фабрики звезд" в 3 сезоне. В проекте он представил несколько авторских песен, которым удалось стать хитами. В новогоднюю ночь стало известно, что Стас Шуринс одержал победу в проекте.

Стас Шуринс – "Не сходи с ума":

Шуринсу прочили популярность и славу, продюсер "Фабрики" Константин Меладзе часто упоминал о вокальном и композиторском таланте Стаса.

После победы Стас Шуринс продолжал выпускать новые песни и участвовать в разных проектах в Украине. Артист стал одним из 25 самых красивых мужчин Украины 2011 года по версии Viva!



Как Шуринс ушел со сцены

В 2014 году Стас Шуринс уехал из Украины. Сначала пошли слухи, что все из-за революции достоинства и войны. Но впоследствии оказалось, что певец и его жена уехали в Германию – любимой требовалось лечение от рака.

Через 2 года Стас Шуринс вернулся к музыке и принял участие в "Голосе страны" – The Voice Of Germany. Он дошел до финала проекта, но не одержал победу. Тогда он выпустил песню You Can Be, посвятившуюся параолимпийским спортсменам. Впоследствии он то писал новые песни, то перепел хиты и выкладывал это на своей странице.

Стас Шуринс на The Voice Of Germany:

Что Стас Шуринс говорит о войне

В апреле 2022 года Стас Шуринс высказался о войне в песне и видео. В ролике он показал кадры войны в Украине и призвал остановить убийства.

После этого певец снова на год умолк и вернулся в сеть весной. Он продолжает выкладывать видео, где он поет на камеру.

Стас Шуринс – One Of Them:

Личная жизнь Шуринса

Стас Шуринс женился еще в 2012 году. Он не рассекречивает свою любимую – известно только то, что ее зовут Виолетта. В 2020 году певец посвятил ей песню Oxygen.

Известно, что во время "Фабрики звезд" Шуринс встречался с MamaRika, тогда она была известна как Эрика. Звезда вспоминала о бывшем любимом весной этого года. Она рассказала, что не держит с ним контакт.

Стыдно отвечать. У нас реально был роман. Я не знаю, что с ним, как у него сложилась судьба. После "Фабрики" виделись несколько раз. Тусили вместе, а потом потерялись. Наша история с ним окончилась. Мы не контактировали, он мне не близкий человек слишком давно. Даже мысли не было, чтобы ему написать после полномасштабного вторжения. Он очень классный, талантливый. Желаю ему всего наилучшего,

– говорила артистка.



