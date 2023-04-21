Получаю достаточно средств, – Андрей Хливнюк рассказал, как "Бумбокс" зарабатывает на песнях

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк рассказал о том, как коллектив зарабатывает на песнях. Он напомнил, что таким же способом украинцы спонсируют окупантов.

Лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк напомнил, что прослушивание украинцами российских песен дает возможность спонсировать армию оккупантов. Таким способом получают условную зарплату не только россияне, но и сама группа "Бумбокс".

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Андрей Хливнюк о заработке на песнях

"Есть монетизация. Каждое прослушивание или просмотр видео – от него идет там 0,01 копейка в общую корзину. Люди, имеющие авторское право на этот контент – получают прозрачно за это средства. Когда видео или музыка попадает в тренды и этих просмотров становится много, а у вас соответственно такого материала много и вы его генерируете, это позволяет достаточно безбедно существовать, как, например, мне", – рассказал Андрей Хливнюк.

От творческой деятельности я получаю достаточно средств, чтобы, грубо говоря, чувствовать себя более или менее спокойно. Это результат прослушиваний, в том числе россиянами. Но квартально могут давать, когда я нуждаюсь в этом, отсчет, сколько я заработал средств пассивным способом,

– поделился фронтмен "Бумбокса".

Андрей Хливнюк отметил, что когда пропутинский артист попадает в топы украинского iTunes или ютуба, он получает безумные деньги. "Если он платит налоги или покупает необходимое оккупантским войскам – значит вы напрямую причастны к этому. Думаю, что речь идет о тысячах долларов в месяц: от нескольких до десятков".

Интервью с Андреем Хливнюком: видео онлайн

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