Американская знаменитость Кайли Дженнер опубликовала новое фото в своем блоге в инстаграме. Она уверена в себе и не стесняется фотографироваться почти обнаженной.

Жарко Леди Гага посветила упругими ягодицами в бикини: эротические фото

Горячее фото Кайли Дженнер

Модель сделала новую фотографию на отдыхе. Она соблазнительно позировала на лежаке, прикрыв лицо яркой панамой.

Для очередного образа Кайли Дженнер выбрала пикантный вязаный купальник на тонких бретелях серо-коричневого цвета. Он удачно подчеркнул тонкую талию, а также пышные бедра и грудь.

Соблазнительный look звезда дополнила длинной цепочкой на теле, большим количеством браслетов и кольцами. Она распустила волосы и уложила их пышными волнами.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Другие жаркие образы Кайли Дженнер