Кайли Дженнер во второй раз беременна, – СМИ

Американская звезда Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт ждут второго общего ребенка! Об этом сообщают западные СМИ. 24-летняя миллиардерша беременна от мужчины, с которым 2 года назад разорвала отношения.

Бэйби-бум в мире шоу-бизнеса продолжается! Теперь СМИ говорят о вероятной беременности представительницы телесемейства Кардашьян-Дженнер и успешной бизнесвумен Кайли Дженнер.

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Кайли Дженнер во второй раз беременна

Об особом состоянии знаменитости сообщают инсайдеры издания Page Six. Они уверены в том, что Дженнер вскоре станет мамой. Она забеременела от Трэвиса Скотта, с которым воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.

Также источники заявляют, что семья Кайли уже знает эту новость и невероятно рада этому. Совсем скоро мир увидит нового наследника или наследницу знаменитого семейства.

Сейчас Кайли и Скотт не комментируют информацию о пополнении в семье. Они держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому подробностями делятся довольно редко.

Отношения Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта