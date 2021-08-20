Кайли Дженнер во второй раз беременна, – СМИ
Источник:Page Six
Американская звезда Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт ждут второго общего ребенка! Об этом сообщают западные СМИ. 24-летняя миллиардерша беременна от мужчины, с которым 2 года назад разорвала отношения.
Бэйби-бум в мире шоу-бизнеса продолжается! Теперь СМИ говорят о вероятной беременности представительницы телесемейства Кардашьян-Дженнер и успешной бизнесвумен Кайли Дженнер.
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Кайли Дженнер во второй раз беременна
Об особом состоянии знаменитости сообщают инсайдеры издания Page Six. Они уверены в том, что Дженнер вскоре станет мамой. Она забеременела от Трэвиса Скотта, с которым воспитывает 3-летнюю дочь Сторми.
Также источники заявляют, что семья Кайли уже знает эту новость и невероятно рада этому. Совсем скоро мир увидит нового наследника или наследницу знаменитого семейства.
Сейчас Кайли и Скотт не комментируют информацию о пополнении в семье. Они держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому подробностями делятся довольно редко.
Отношения Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта
- О романтических отношениях между знаменитостями стало известно в конце весны 2017 года. Совсем скоро также появилась информация о беременности Кайли.
- 1 февраля 2018 года влюбленные впервые стали родителями. Светская львица родила девочку, которую назвали Сторми.
- Бывший возлюбленный Дженнер – Tyga тогда заявлял, что он может быть отцом новорожденной, поскольку его отношения с Кайли продолжались еще и после расставания.
- Также было немало слухов об изменах Трэвиса Скотта. В июне 2018 года бизнесвумен наняла частного детектива, чтобы он проследил за рэпером во время его тура по Европе.
- Со временем отношения Дженнер и Скотта наладились. Но в октябре 2019 года они решили все-таки пожить отдельно, взять паузу.
- В июне 2021 года Трэвис Скотт и Кайли Дженнер впервые за 2 года вышли в свет как пара. Вместе с ними перед папарацци позировала 3-летняя дочь.