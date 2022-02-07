Кайли Дженнер родила второго малыша: первое фото
Источник:инстаграм Кайли Дженнер
Знаменитая американская модель, блогерша и бизнесвумен Кайли Дженнер стала мамочкой во второй раз. Молодая мама опубликовала нежное фото с этого особенного дня.
О рождении второго малыша Кайли Дженнер сообщила в инстаграме. Светская львица отдыхала 5 дней, прежде чем поделиться с фанами новостью.
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Кайли Дженнер снова стала мамой
Знаменитость опубликовала трогательное фото, на котором показала руку новорожденного малыша. До крохи прикасалась теперь старшая сестра – Сторми.
Кайли сообщила, что родила 2 февраля, то есть 5 дней назад. Звезда не объявила пол ребенка, но поставила эмоджи с сердцем синего цвета. Так что фаны подозревают, что у Тревиса Скотта и Кайли Дженнер – сын.
Кайли Дженнер снова стала мамой / Фото из инстаграма
Что известно о второй беременности Кайли Дженнер
- О том, что она снова беременна, Кайли рассказала в инстаграме в конце августа 2021 года. До этого среди подписчиков ширились слухи о вероятной беременности девушки, потому что она публиковала старые фото. Позже, сама Кайли пролила свет на эту ситуацию и наконец поделилась счастливой новостью.
- Кайли и ее парень Трэвис Скот уже имеют общую дочь – Сторми, которая появилась на свет в 2017 году. Известно, что влюбленные год пытались зачать еще одного ребенка. Молодая предпринимательница раньше рассказывала, что всегда хотела, чтобы у ее детей была небольшая разница в возрасте.