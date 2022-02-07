Кайли Дженнер родила второго малыша: первое фото

Знаменитая американская модель, блогерша и бизнесвумен Кайли Дженнер стала мамочкой во второй раз. Молодая мама опубликовала нежное фото с этого особенного дня.

О рождении второго малыша Кайли Дженнер сообщила в инстаграме. Светская львица отдыхала 5 дней, прежде чем поделиться с фанами новостью.

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Кайли Дженнер снова стала мамой

Знаменитость опубликовала трогательное фото, на котором показала руку новорожденного малыша. До крохи прикасалась теперь старшая сестра – Сторми.

Кайли сообщила, что родила 2 февраля, то есть 5 дней назад. Звезда не объявила пол ребенка, но поставила эмоджи с сердцем синего цвета. Так что фаны подозревают, что у Тревиса Скотта и Кайли Дженнер – сын.



Кайли Дженнер снова стала мамой / Фото из инстаграма

Что известно о второй беременности Кайли Дженнер