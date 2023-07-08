Приобрела сама: Кайли Дженнер похвасталась посудой украинского бренда GUNIA Project

Американская звезда Кайли Дженнер приобрела посуду от украинского бренда GUNIA Project. Модель засервировала стол, что стало приятной неожиданностью для бренда.

Модель и блоггер Кайли Дженнер похвасталась кадрами, как провела день в компании близких. На фото она показала, как засервировала стол. Неожиданностью стало то, что на снимках – посуда украинского бренда GUNIA Project.

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Кайли Дженнер приобрела посуду украинского бренда

Модель сама приобрела сет посуды GUNIA Project из коллекции Indigo. Как рассказала основательница бренда Мария Гаврилюк, она узнала о покупке со сториз знаменитости.

Мы рады, что Кайли Дженнер выбрала приобрести керамику из нашей коллекции Indigo! Ее недавний пост с этой прекрасной сервировкой стола стал для нас полной неожиданностью, и теперь мы не можем отвести от него взгляд. Рады знать, что наша продукция made-in-Ukraine на самых теплых встречах по всему миру,

– поделился бренд.



Кайли Дженнер похвасталась посудой украинского бренда / Фото с инстаграма GUNIA Project

Невероятная тарелка из коллекции Indigo стоит 2700 гривен. Посуда раскрашена вручную в стиле наив. При создании дизайнеры вдохновлялись орнаментами ковров из Национального музея народного декоративного искусства.



Скриншот с сайта

Отметим, GUNIA Project – украинский бренд, занимающийся созданием вещей на основе традиционных этнических культур. Они производят не только посуду, но и украшения и одежду. GUNIA Project обожают украинские и мировые звезды: