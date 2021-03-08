Избранница героя 10 сезона шоу "Холостяк" Максима Михайлюка находится на последних сроках беременности. Даша Хлистун поздравила поклонниц с 8 Марта откровенными фото. Перед камерой она появилась в пушистом комплекте белья, показав округлившийся животик.

В личном профиле с почти 80-тысячной аудиторией подписчиков модель обнародовала дерзкие фото. В просторной квартире в Киеве она позировала в белье, вблизи продемонстрировав тело за считанные месяцы до родов.

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Фото девушки Макса Михайлюка в белье

Даша Хлыстун красовалась в пушистом белье молочного цвета. Бюстгальтер на широких бретелях обольстительно акцентировал на груди и обнажил зону декольте, а трусики с высокой посадкой подчеркнули большой животик. Любимая Макса Михайлюка эффектно показала фигуру, однако в откровенном белье она не выглядела вульгарно.

Особое внимание модель уделила не только обольстительному look, но и милой внешности. Она уложила волосы в легкие локоны и сделала роскошный макияж со стрелками и блестящими тенями. В подписи к фото она поздравила поклонниц с Международным женским днем ​​и добавила, что у них с Максимом Михайлюком начался ожидаемый период. Похоже, Даша Хлыстун сполна наслаждается последние месяцы беременности, ведь скоро родит первенца.

"Милые дамы, хочу поздравить вас с этим прекрасным днем! Вдохновения вам, нежности и любви. Как сказали сегодня по радио, весна – это не сезон, это состояние души. Пусть именно так и будет", – написала избранница "Холостяка".



Девушка Макса Михайлюка в белье / Instagram / @dasha_khlystun_



Девушка Макса Михайлюка в белье / Instagram / @dasha_khlystun_