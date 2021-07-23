Известная американская модель и звезда реалити "Семейство Кардашян" опубликовала на личной странице в инстаграме серию новых пикантных фотографий. Кайли Дженнер не один раз доказала, что является обладательницей сексуального тела.

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Кайли Дженнер хвастается фигурой

Знаменитость сделала несколько снимков в зеркале. Она позировала в лавандовом спортивном костюме, состоящем из обтягивающего кроп-топа с откровенным декольте и лосин.

Кайли Дженнер сняла свои формы вблизи, демонстрируя тонкую талию. На одном из фото звезда оттянула лосины и показала подтянутый живот.

Модель и предпринимательница распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице она почти не делала макияж, поэтому очаровала естественной красотой.

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