Известная американская модель и звезда реалити "Семейство Кардашян" опубликовала на личной странице в инстаграме серию новых пикантных фотографий. Кайли Дженнер не один раз доказала, что является обладательницей сексуального тела.
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Кайли Дженнер хвастается фигурой
Знаменитость сделала несколько снимков в зеркале. Она позировала в лавандовом спортивном костюме, состоящем из обтягивающего кроп-топа с откровенным декольте и лосин.
Кайли Дженнер сняла свои формы вблизи, демонстрируя тонкую талию. На одном из фото звезда оттянула лосины и показала подтянутый живот.
Модель и предпринимательница распустила волосы и уложила их нежными волнами. На лице она почти не делала макияж, поэтому очаровала естественной красотой.
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Другие горячие фото Кайли Дженнер
- Бизнесвумен засветила пышные формы в золотистом купальнике;
- Звезда взбудоражила сеть глубоким декольте, позируя в розовом лифе;
- Модель появилась в обтягивающем полупрозрачном платье черного цвета с принтом и показала ягодицы.