Сексапильная знаменитость порадовала 249-миллионную аудиторию подписчиков новыми эротическими снимками. Она сделала несколько эффектных кадров, когда загорала в красивой локации.

Смотрите также В чем этим летом загорает Кайли Дженнер: горячие фото в купальниках

Пляжный look Кайли Дженнер

Кайли предстала перед камерой босиком, обольстительно изогнувшись на белом шезлонге. Она предстала перед камерой в мини-бикини золотистого цвета, который состоял из бюстгальтера на завязках и крошечных трусиков. Такой наряд звезды едва прикрыл пышные интимные зоны ее обнаженного тела.

Длинные роскошные волосы Дженнер были мокрыми после купания, естественно уложены в легкие волны. Среди украшений ее пляжный образ дополняли лаконичные серьги. На лице звезда сделала фирменный безупречный макияж в коричневых тонах.



Кайли Дженнер в золотистом бикини / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер в золотистом бикини / Фото из инстаграма Кайли Дженнер