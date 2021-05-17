Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер активно будоражит сеть жаркими кадрами, где демонстрирует роскошную фигуру. На новые публикации знаменитости с нетерпением ждут 233 миллиона пользователей сети.

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Новые откровенные фото Кайли Дженнер

Знаменитость вызывающе позировала в невероятно красивой локации среди растений. На эффектных кадрах звезда изображена в откровенном купальнике. Одеяние состояло из бюстгальтера, что подчеркнул пышный бюст и мини-трусиков с высокой посадкой, которые акцентировали на аппетитных и упругих ягодицах.

Длинные роскошные волосы Кайлиуложила в легкую волну. На лице она сделала фирменный макияж с матовой помадой на губах. Особого шарма очень откровенному образу Дженнер добавила массивное украшение на шее.

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