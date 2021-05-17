Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер активно розбурхує мережу спекотними кадрами, де демонструє розкішну фігуру. На нові публікації знаменитості нетерпляче чекають 233 мільйони користувачів мережі.

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Нові відверті фото Кайлі Дженнер

Знаменитість зухвало позувала у неймовірно красивій локації посеред рослин. На ефектних кадрах зірка зображена у відвертому купальнику. Вбрання складалося з бюстгальтера, що підкреслив пишний бюст і мінітрусиків з високою посадкою, які акцентували на апетитних і пружних сідницях.

Довге розкішне волосся Кайлі вклала у легку хвильку. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з матовою помадою на губах. Особливого шарму надзвичайно відвертому образові Дженнер додала масивна прикраса на шиї.

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