Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность: трогательное видео

Знаменитая модель и предпринимательница Кайли Дженнер подтвердила слухи, которые долгое время распространялись в прессе. Она официально заявила, что вместе с Трэвисом Скоттом ожидает появления второго ребенка.

Кайли Дженнер беременна во второй раз

Звезда американского реалити-шоу и модель Кайли Дженнер долго не подтверждала, но и не опровергала слухи, которые распространялись с конца августа 2021 года. Однако наконец знаменитость официально объявила, что станет мамой во второй раз.

К теме Кайли Дженнер пыталась забеременеть второй раз почти год, – СМИ

На личной странице в инстаграме Кайли Дженнер распространила милое видео. Там она показала положительный тест на беременность и трогательную реакцию рэпера Трэвиса Скотта. Также предпринимательница поделилась редкими кадрами с УЗИ, на которое ходила вместе с любимым и дочерью Сторми, где со второго посещения врача услышала сердцебиение малыша.

Поклонников не оставила равнодушными и реакция матери Кайли Дженнер – Крис Дженнер. Звезда показала мамочке фото с УЗИ, на что Крис мило отреагировала.

Подожди секунду... ты беременна? Сторми, у нас родится ребенок! Это один из самых счастливых дней в моей жизни!

– сказала Дженнер.

Модель также впервые показала фото с обнаженным беременным животом. Трогательное видео завершается тем, как 3-летняя Сторми целует животик звездной мамочки.



Кайли Дженнер беременна во второй раз / Скриншот из видео

Знаменитость подписала ролик очень лаконично, оставив только эмоджи беременной женщины и белого сердца. Также в публикации она отметила отца ребенка, Трэвиса Скотта.

Вторая беременность Кайли Дженнер