Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность: трогательное видео
Источник:инстаграм Кайли Дженнер
Знаменитая модель и предпринимательница Кайли Дженнер подтвердила слухи, которые долгое время распространялись в прессе. Она официально заявила, что вместе с Трэвисом Скоттом ожидает появления второго ребенка.
Кайли Дженнер беременна во второй раз
Звезда американского реалити-шоу и модель Кайли Дженнер долго не подтверждала, но и не опровергала слухи, которые распространялись с конца августа 2021 года. Однако наконец знаменитость официально объявила, что станет мамой во второй раз.
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На личной странице в инстаграме Кайли Дженнер распространила милое видео. Там она показала положительный тест на беременность и трогательную реакцию рэпера Трэвиса Скотта. Также предпринимательница поделилась редкими кадрами с УЗИ, на которое ходила вместе с любимым и дочерью Сторми, где со второго посещения врача услышала сердцебиение малыша.
Поклонников не оставила равнодушными и реакция матери Кайли Дженнер – Крис Дженнер. Звезда показала мамочке фото с УЗИ, на что Крис мило отреагировала.
Подожди секунду... ты беременна? Сторми, у нас родится ребенок! Это один из самых счастливых дней в моей жизни!
– сказала Дженнер.
Модель также впервые показала фото с обнаженным беременным животом. Трогательное видео завершается тем, как 3-летняя Сторми целует животик звездной мамочки.
Кайли Дженнер беременна во второй раз / Скриншот из видео
Знаменитость подписала ролик очень лаконично, оставив только эмоджи беременной женщины и белого сердца. Также в публикации она отметила отца ребенка, Трэвиса Скотта.
Вторая беременность Кайли Дженнер
- 20 августа из источников впервые стало известно, что знаменитость во второй раз станет мамой. Этой новости способствовало и то, что недавно Кайли Дженнер возобновила романтические отношения с рэпером Трэвисом Скоттом.
- СМИ сообщали, что звездная пара хотела, чтобы их первая дочь Сторми имела братика или сестричку, однако чтобы разница между ними в возрасте не была большой. Они якобы почти год пытались зачать ребенка.
- Отметим, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт закрутили роман в конце весны 2017 года. Уже в феврале 2018 они стали родителями. В том же году у звездной пары ухудшились отношения из-за вероятных измен рэпера. В октябре 2019 года они решили взять паузу. Но меньше чем через 2 года Трэвис Скотт и Кайли Дженнер впервые за 2 года вышли в свет как пара.