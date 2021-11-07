Кайли Дженнер отреагировала на ужасную трагедию на концерте бойфренда

На концерте Тревиса Скотта произошла ужасная давка, в которой погибли 8 человек, а сотни получили ранения. На трагедию отреагировала беременная возлюбленная рэппера Кайли Дженнер. В своем блоге звезда призналась, что "сломана и опустошена".

24-летняя Кайли Дженнер не обошла вниманием общественный резонанс, который вызвало открытие фестиваля Astroworld Festival в Техасе. Она призналась, что вместе с бойфрендом Тревисом Скоттом глубоко переживает каждую потерю. Смертей, напомним, было восемь, а среди погибших несовершеннолетние.

Не пропустите На концерте Тревиса Скотта погибли фаны: появились жуткие видео давки

Мы с Тревисом сломаны и опустошены. Мои мысли и молитвы со всеми погибшими из жизни и ранеными или каким-то образом пострадавшими во вчерашних событиях,

– заявила Кайли Дженнер.

Светская львица поспешила оправдать любимого за то, что он продолжал выступление, когда в фан-зоне умирали люди. Кайли заверила, что ни она, ни Тревис Скотт не знали ни о одном смертельном случае, пока о них не сообщили СМИ.

"Я хочу объяснить, что мы не знали ни о одном смертельном случае, пока не появились новости после шоу. Ни в одном мире не было бы продолжения съемок или выступлений", – добавила Кайли Дженнер.

Реакция Кайли Дженнер на трагедию на концерте Тревиса Скотта / Фото с инстаграм-сторис

Смертельный концерт Тревиса Скотта в Хьюстоне:

На открытие фестиваля Astroworld Festival, который с 2018 года организовывает бойфренд Кайли Дженнер, пришло 50 тысяч меломанов.

Когда выступал хедлайнер Тревис Скотт, публика проталкивалась поближе к сцене. Из-за этого образовалась страшная давка, в которой люди падали в обморок и падали на землю.

Рэпер несколько раз останавливал шоу, зовя на помощь фанам своих телохранителей. Машины скорой помощи пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших.

17 фанатов Тревиса Скотта были доставлены в больницы, а 8 из них погибли. Им было от 16 до 27 лет.

что Кайли Дженнер тоже была на открытии фестиваля Astroworld Festival. Вместе с 3-летней дочерью Сторми, сестрой Кендалл и родными Тревиса Скотта она находилась в VIP-зоне, возвышавшейся над толпой.