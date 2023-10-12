После скандала с пропуском: в Киеве предлагают назвать Южный мост именем Виктора Павлика

В сети появилась петиция, в которой предлагается переименовать Южный мост в честь Виктора Павлика. Ее автор считает, что артист внес значительный вклад в украинскую культуру.

Петицию создал пользователь по имени Дмитрий Алексеенко на сайте Киевского городского совета. Он хочет, чтобы переименовали скандальный Южный мост, на который Павлик раньше имел пропуск.

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Почему известный мост хотят назвать именем Павлика

Автор петиции просит переименовать Южный мост в Киеве в "город имени Виктора Павлика". По его мнению, это могло способствовать формированию единства и повышению национальной гордости.

Заметим, что автор петиции таким образом хочет почтить память исполнителя. Похоже, он считает, что Виктор Павлик уже скончался, и это станет памятным жестом в его честь. Однако артист жив.

Молодежь сможет узнать больше о великом артисте, что будет способствовать сохранению его творчества. Переименование моста по имени Виктора Павлика может быть важным для семьи артиста, а также может помочь им обеспечить достойное уважение его памяти в дальнейшем,

– говорится в петиции.



Южный мост предлагают назвать именем Виктора Павлика / Скриншот с сайта

Реакция сети

Пользователи Фейсбука высказались о петиции. Они решили, что это шутка:

"Кто такой Павлик? Певец. У нас много Героев, которые имеют на это право. Я надеюсь, это шутка".

"А почему не Потапа? Он более импозантный".

"Смешная шутка. Вы остроумник".

"Видимо кто-то пошутил!"

"Что за бред?"

"Я надеюсь, что это шутка".

Кроме того, некоторые предполагают, что такая петиция может быть реакцией на недавний скандал, в котором супруга Виктора Павлика хвасталась, что муж подарил ей пропуск на Южный мост.

Что известно о скандале из-за пропуска