"Кровью своей смывать позор": Юрко Юрченко обратился с предложением к Ивану Дорну

Музыкант Юрко Юрченко, защищающий Украину, резко обратился к Ивану Дорну. Он предложил бывшему гастролеру взять автомат в руки и уйти на фронт.

Фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко сначала служил в территориальной обороне, а затем перешел в состав добровольческого батальона "Карпатська Січ". С предложением тоже уйти на фронт артист обратился к Ивану Дорну.

Читайте также Валерий Меладзе лицемерно развлекал российскую публику на концерте в Москве

Юрченко обратился к Дорну

Ко Дню Независимости Иван Дорн выпустил песню на украинском языке "Нескорена". Этот трек разозлил Юрка Юрченко.

Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине? И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов,

– эмоционально написал музыкант.

Лидер группы Yurcash предложил Дорну вместо украиноязычных песен отмывать репутацию на фронте. По его мнению, только так можно выбелиться после гастролей в России.

"Автомат в руки и на передовую кровью своей смывать позор. А так – пошел нах*й, Ванька, и все ижи с тобой мудаки", – добавил Юрченко.

Как другие артисты относятся к Ивану Дорну

Арсен Мирзоян считает, что теперь с гастролями в россии ничего не сделаешь, потому что это прошлое. Он обратил внимание на то, что не надо теперь допустить этого снова и вместе двигаться к победе.

Alyona Alyona сравнила Ивана Дорна с Максом Барским. По ее мнению, Барских точно выбелил свою репутацию, в то время как Дорн сделал недостаточно.