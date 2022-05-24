Юрий Ткач объяснил, почему только на третью неделю войны вывез семью за границу

Юрий Ткач признался, что о войне его предупредили, поэтому к утру 24 февраля его "тревожный чемоданчик" был собран. Первые три недели он с семьей жил у друга в Киеве, а затем вывез жену с дочерью в Болгарию. Почему, читайте дальше.

Как выясняется сейчас, часть украинского шоу-бизнеса знала, что Россия нападет именно утром 24 февраля. Среди них и Юрий Ткач. О полномасштабной войне ему сказали близкие друзья, но якобы не из "Студии Квартал 95".

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Юрий Ткач знал о вторжении России

Нам неустанно говорил не один человек, что война начнется в 4-6 часов утра, что начнется бомбардировка,

– признался Юрий Ткач.

Поэтому у его семьи уже был план. После первых взрывов в Киеве юморист с женой Викой, дочерью Лизой, подругой-актриской Ириной Гатун и ее мамой уехал к другу, у которого большой частный дом в Киеве. Накануне тот говорил Ткачу: "Давайте ко мне, вперед. У меня есть роскошный подвал, у меня есть крупа, у меня есть что есть на первое время".

Почему Юрий Ткач вывез семью в Болгарию

Целых три недели комик с родными жил у друга – служил в терробороне и планировал пересидеть там войну. Однако когда "начали валить по Киеву", его 7-летняя дочь стала содрогаться. Тогда Юрий Ткач понял, что ее нужно вывозить в безопасное место.

Ночь, дом трясется, мы спускаемся вниз, а Лиза сидит и просто так тарабанит: "Это все нормально, ничего страшного. Это либо ПВО сработало, либо не долетело. По нам не попало, это далеко". И она начинает говорить все добрые фразы, которые мы говорили ей,

– вспомнил Юрий Ткач.

Жена юмориста решила эвакуироваться в Болгарию. К границе ее вез мужчина, пытавшийся держать себя в руках.

"Мы фактически прощались, говорили друг другу "до свидания", но на неопределенное время. Поэтому все было сумбурно. Я помню очень много слез. Моя задача была – не поддаваться на эту женскую провокацию, а стоять стержнем. Надо было их наоборот поддержать, подбодрить, сказать, что все нормально, когда угодно вы сможете приехать назад, вернуться, и все будет хорошо", – рассказал Юрий Ткач.

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