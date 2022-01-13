Юрий Горбунов рассказал, кто помогает ему и Осадчей ухаживать за сыновьями

Ведущий Юрий Горбунов с семьей отдыхает в Таиланде. Однако похоже, что маленький сын Даниил остался дома. Мужчина поделился, что ухаживать за сыновьями ему и Екатерине помогают няни.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая воспитывают двух сыновей. Младшему Даниле на днях исполнится 5 месяцев. Однако супруги не спешат брать его в путешествия, в которые отправляются с сыном Иваном и первенцем Осадчей.

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Юрий Горбунов о воспитании сыновей

Ведущий признался, что ухаживать за сыновьями ему и жене помогает няня. Также иногда приезжает бабушка. После работы звездные родители спешат домой. Не потому, что надо, а потому, что хочется к детям, пока они не легли спать, чтобы поиграть, вместе провести время. Также Юрий и Катя часто просыпаются быстрее, пока Иван не пошел в садик, чтобы побыть с ним утром.

Это счастливые, приятные хлопоты,

– сказал ведущий.

После рождения второго общего сына отношения Юрия и Екатерины укрепились. Также это мотивирует его больше работать: "Отказываться от каких-то проектов нет никакого смысла. Дети мотивируют и вдохновляют работать еще больше ради них и для них".

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Сейчас Юрий и Екатерина с сыновьями отдыхают в Таиланде. Однако похоже, что маленький Даниил остался дома, ведь ведущий рассказал, что в этом сезоне не планируют с ним выезжать за границу.

В этом сезоне с ним – точно нет. А с Иваном летаем,

– сказал Горбунов.

Однако Украиной все вместе путешествуют. В новогоднюю ночь супруги работали в Яремче, куда приехали с маленьким Даниилом и 4-летним Иваном.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграма ведущей