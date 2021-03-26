50-летний ведущий и режиссер Юрий Горбунов получил большую славу в украинском шоу-бизнесе. Множество его влиятельных коллег уже строят политическую карьеру, однако сам шоумен не спешит уходить со сцены в политику. Он убежден, что стоит заниматься тем, чему учился.

Множество украинских звезд первого эшелона нашли себя не только в шоу-бизе, но и в большой политике – Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, Сергей Притула, Злата Огневич, Руслана, Оксана Билозир и другие. Зато Юрий Горбунов пока не видит себя в рядах депутатов.

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Будет ли Юрий Горбунов идти в политику

После более 20 лет в шоу-бизнесе ведущий не готов променять съемки в рейтинговых проектах на депутатский мандат. К политике он относится как к профессии, поэтому считает, что ею должны заниматься специалисты.

Люди должны заниматься тем, чему они учились, и что они умеют. Политика, как мне кажется, – это профессия. Поэтому мой ответ прозвучал – нет,

– подчеркнул Юрий Горбунов.

Шоумен признался, что ему предлагали сменить профессию, однако тогда он не согласился на предложение. Сейчас он не уверен, что откажет во второй раз.

"Если опять предложат, не знаю, соглашусь ли... Как будет дальше – не люблю зарекаться и заранее что-то прогнозировать", – отметил шоумен.