50-річний ведучий та режисер Юрій Горбунов здобув шалену славу в українському шоу-бізнесі. Безліч його впливових колег вже будують політичну кар'єру, однак сам шоумен не поспішає йти зі сцени в політику. Він переконаний, що варто займатися тим, чому вчився.

Безліч українських зірок першого ешелону знайшли себе не лише в шоу-бізі, а й у великій політиці – Володимир Зеленський, Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Злата Огнєвіч, Руслана, Оксана Білозір та інші. Натомість Юрій Горбунов поки не бачить себе в лавах депутатів.

Цікаво Поки мама не бачить: Юрій Горбунов показав розваги маленького сина

Чи буде Юрій Горбунов йти в політику

Після понад 20 років в шоу-бізнесі ведучий не готовий проміняти зйомки в рейтингових проєктах на депутатський мандат. До політики він ставиться як до професії, тому вважає, що нею повинні займатися фахівці.

Люди повинні займатися тим, чому вони вчилися, і що вони вміють. Політика, як мені здається, – це професія. Тому моя відповідь пролунала – ні,

– наголосив Юрій Горбунов.

Шоумен зізнався, що йому пропонували змінити професію, однак тоді він не погодився на пропозицію. Зараз він невпевнений, що відмовить вдруге.

"Якщо знову запропонують, не знаю, чи погоджуся... Як буде далі – не люблю зарікатися і наперед щось прогнозувати", – зазначив шоумен.