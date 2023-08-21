Юрий Горбунов высказался об отдыхе в Испании во время войны: "Будут извиняться"

Ранее в сети разразился скандал о том, что Юрий Горбунов во время войны якобы отдыхал в Испании на элитном курорте. Следовательно, телеведущий решил прокомментировать эту ситуацию.

Он поделился, что за время полномасштабного вторжения действительно много раз выезжал за границу. Однако, по его словам, все те пересечения границы являются официальными. Следовательно, отдых на испанском курорте он назвал "клеветой" и даже отметил, что подал заявление в соответствующие органы для того, что все это расследовать.

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Юрий Горбунов признался, действительно ли отдыхал на курорте в Испании

Шоумен сказал, что хочет, чтобы люди, которые по его словам, дали ложную информацию, понесли ответственность за сказанное и написанное.

Все мои выезды за границу официальны. Они зафиксированы в моем паспорте, и там есть все штампы, которые нужно. То, что написали "Цензор.Нет" и подобные издания, которые их поддержали и принадлежат к определенной политической силе, будут нести официальную публичную ответственность. Я уже подал заявление в соответствующие органы, чтобы это расследовали. И те люди, которые оказали эту клевету, обязательно будут просить прощения,

– рассказал телеведущий.

Горбунов подчеркнул, что официально информацию о пересечении границы могут предоставить только при условии, что на человека открыто уголовное введение.

В то же время, он отметил, что в Европу за время войны выезжал много раз. Это шоумен в большинстве своем делал с волонтерской целью или для съемок нового сезона "Голоса страны". К тому же, информацию об отдыхе в Испании Юрий опроверг.

"Я не отдыхал на испанских курортах. Я был там два раза. В Барселоне и Жироне там, где были концерты с Дзидзьо и Александром Пономаревым", – добавил Горбунов.

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

Что известно о выезде Горбунова за границу: главное

В сети появилась информация о том, что телеведущий Юрий Горбунов в марте 2022 года дважды пересекал границу Украины и Молдовы. Это якобы зафиксировали молдавские пограничники.

Следовательно, есть данные о том, что 1 марта 2022 года 52-летний Горбунов вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилом – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт.