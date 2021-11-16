Юрий Горбунов показал, как ухаживает за младшим сыном: миловидное фото

16 ноября 2021 , 17:18
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Источник:

инстаграм Юрия Горбунова

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с подписчиками новым фото с младшим сыном. Он показал, как ухаживает за ним, когда жена находится на работе.

Украинское звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов – активно работают и часто принимают участие в различных съемках. Их график довольно напряженный, поэтому они часто "подменяют" друг друга и обязательно помогают.

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Как Юрий Горбунов ухаживает за сыном

На днях телеведущий поделился трогательным фото. Он продемонстрировал, как кормит 3-месячного младшего сына, пока Катя Осадчая на работе. На этот раз мужчина не показал лица малыша, хотя сделал это несколькими неделями назад.

Наша мама на съемках!! Неусатый нянь при деле!
– подписал кадр Юрий Горбунов.


Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Поклонники засыпали звездного отца комментариями под фотографией:

  • "Как мило";
  • "Такая идиллия, папочка и сын";
  • "Очень мило";
  • "Молодец";
  • "Прекрасные незабываемые моменты";
  • "Замечательно, когда в доме гармония";
  • "Вы – пример настоящего отца".

Добавим, что Юрий Горбунов много времени посвящает и старшему сыну Ивану. Пока Катя Осадчая на съемках, телеведущий занимается с 4-летним мальчиком рисованием. Он часто показывает в сети, как проходит их время вместе.

Автор: Марія Касій