Юрий Горбунов показал, как ухаживает за младшим сыном: миловидное фото
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с подписчиками новым фото с младшим сыном. Он показал, как ухаживает за ним, когда жена находится на работе.
Украинское звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов – активно работают и часто принимают участие в различных съемках. Их график довольно напряженный, поэтому они часто "подменяют" друг друга и обязательно помогают.
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Как Юрий Горбунов ухаживает за сыном
На днях телеведущий поделился трогательным фото. Он продемонстрировал, как кормит 3-месячного младшего сына, пока Катя Осадчая на работе. На этот раз мужчина не показал лица малыша, хотя сделал это несколькими неделями назад.
Наша мама на съемках!! Неусатый нянь при деле!
– подписал кадр Юрий Горбунов.
Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Поклонники засыпали звездного отца комментариями под фотографией:
- "Как мило";
- "Такая идиллия, папочка и сын";
- "Очень мило";
- "Молодец";
- "Прекрасные незабываемые моменты";
- "Замечательно, когда в доме гармония";
- "Вы – пример настоящего отца".
Добавим, что Юрий Горбунов много времени посвящает и старшему сыну Ивану. Пока Катя Осадчая на съемках, телеведущий занимается с 4-летним мальчиком рисованием. Он часто показывает в сети, как проходит их время вместе.