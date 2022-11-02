"Человек, с которым очень спокойно": Юрий Горбунов показал фото с Валерием Залужным

2 ноября 2022 , 16:00
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Источник:

инстаграмм Юрия Горбунова

Ведущий Юрий Горбунов порадовал поклонников новым кадром. Он сфотографировался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Во время войны у украинцев есть новые кумиры. Теперь это военные и политические деятели, ежедневно приближающие нашу победу. Вся страна гордится главнокомандующим ВСУ, который вместе с армией постоянно работает ради общей цели.

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Горбунов сфотографировался с Залужным

Вероятно, ведущий сделал эту фотографию на одной из мер в поддержку Украины. Горбунов позировал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Видно, что такая встреча обоих порадовала.

Валерий Федорович позировал в военной форме с улыбкой на лице. Он неоднократно говорил, что Украине тяжело, наши защитники постоянно находятся в сверхсложных условиях и по-настоящему борются за победу. Но Залужный никогда не теряет веру в то, что победа совсем близка и пытается дать эту веру всем украинцам.

В посте под фото Горбунов поделился эмоциями от встречи: "Когда рядом человек, с которым спокойно и надежно".


Юрий Горбунов и Валерий Залужный / Фото из инстаграмма ведущего

В комментариях подписчики Горбунова засыпали Залужного комплиментами.

  • "Человек, который войдет в историю. Здоровье нашему Залужному!"
  • "Спасибо, господин Залужный! Лучший! Сил вам! Держимся!"
  • "Залужный – наш герой. Все наши защитники – сила и слава. Такая гордость за Украину! Что у нас есть и будет еще больше таких людей!"
  • "Настоящий лидер!"
  • "Вы наш ангел. Молимся за вас. Слава Украине!"
Автор: Христина Кобак