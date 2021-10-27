Юрий Горбунов показал домашние фото с младшим сыном

В августе этого года Катя Осадчая родила Юрию Горбунову второго сына. Малыша назвали Данилом. Звездные родители пока не показывают его лицо, но активно публикуют домашние фото со спины. Новый кадр растрогал сеть.

51-летний Юрий Горбунов доказывает, что он примерный отец, посвящающий детям все свободное время. Даже йогой шоумен занимается с сыном на руках.

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Традиционную утреннюю тренировку муж Кати Осадчей провел с двухмесячным Данилом. На фото видно, что ведущий расстелил коврик в просторной гостиной и надел спортивную форму. На руках он держал младшего сына, которого трогательно прижимал к себе.

"Даниил занимался с папой йогой", – с юмором подписал Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Данилом / Фото из инстаграма шоумена