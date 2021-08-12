Юрий Горбунов был на УЗИ с беременной Катей Осадчей: фото
Знаменитые супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая ждут рождения второго общего ребенка. На днях ведущий побывал вместе с любимой на плановом визите к врачу.
Ведущие невероятно счастливы, что совсем скоро снова станут родителями. Они уже готовятся к встрече с малышом, однако пока не рассекречивают пол ребенка.
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Горбунов с Осадчей на УЗИ
Екатерина регулярно посещает врача в одной из столичных больниц и проходит все необходимые обследования. Звездная мама знает, что важно делать все вовремя, поэтому заботится о ребенке.
Екатерина для похода в врачу выбрала синее одеяние с принтом в горошек, на шее у нее висела лаконичная подвеска. На лицо ведущая не наносила косметику и волосы не укладывала в прическу.
Юрий всегда рядом с любимой. На УЗИ мужчина сделал селфи, где в черной футболке лежит возле жены. Родители мыло улыбаются и радуются, что смогли увидеть малыша на компьютерном экране.
Осадчая и Горбунов на УЗИ / Скриншот инстаграм-сториз ведущего