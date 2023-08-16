После кавера на песню Пономарева: известный юморист собрал 5 миллионов гривен для армии

16 августа 2023, 19:00
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Вася Байдак

В социальных сетях завирусилось видео украинского комика Василия Байдака. Он активно помогает Украине и открывает сборы для военных. Самое интересное – современный подход юмориста.

Он создает специальные театрализованные ролики, в которых призывает людей донатить на армию. В частности, в последнем видео он сделал модернизированный кавер на песню Александра Пономарева "Он ждет ее". Трек комик назвал "Он ждет донати".

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Вася Байдак открыл новый сбор на армию

Юморист открыл сбор всего два дня назад. Цель – 5 миллионов гривен. Собранные деньги он отправит на ремонт автомобилей и техники для украинской бригады, купит пикапы, тепловизоры, рации, антенны и многое другое.

На этот раз собираем на кучу замечательных вещей для разных подразделений с разных сторон передовой,
– отметил Вася.

Реакция сети

Под публикацией пользователи сильно поддержали стендап-комика. Большинство комментаторов было поражено работой Васи. Они его поблагодарили и призвали продолжать в том же духе:

  • "Когда спел лучше, чем оригинал";
  • "Не огонек, а пламя";
  • "Это просто какие-то нереальные видео. Каждый раз жертвую пару тысяч, когда вижу театрализованное собрание Байдака. Очень круто! Вася, не останавливайся";
  • "Певец, который прикрывается званием стендап-комика";
  • "Каждый раз кажется, что это непревзойденно и каждый раз вы превосходите";
  • "Это самый талантливый подход к сборам, который я видела";
  • "Это не просто гениально, мы теперь просто не можем жить без этих песен и донатов для Васи. Безгранично сильно благодарю за хорошее настроение в темные времена";
  • "Это очередная гениальность. Спасибо";
  • "Вася, спасибо за вашу помощь войску. Невероятная работа".
Отметим, чуть больше суток сбор удалось закрыть.
 

Сбор Васи Байдака закрыт / Скриншот с инстаграмм-сторис

 
К слову, помимо последнего римейка песни Александра Пономарева, комик демонстрировал свой музыкальный талант и в других проектах.
  • В прошлом году он порадовал поклонников кавером на песню Билла Уизерса и Гровера Вашингтона-младшего Just the Two of Us в юмористическом исполнении под названием "просто скинь донат".
  • К тому же юморист выпустил две части песни "Пойду утоплюсь в реке глубокой" и сделал кавер на композицию "Требабус".
  • Кроме того, он сотрудничал с группой TVORCHI над увлекательным кавером на трек Heart Of Steel.
Автор: Софія Хомишин