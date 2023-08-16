После кавера на песню Пономарева: известный юморист собрал 5 миллионов гривен для армии
Источник:Вася Байдак
В социальных сетях завирусилось видео украинского комика Василия Байдака. Он активно помогает Украине и открывает сборы для военных. Самое интересное – современный подход юмориста.
Он создает специальные театрализованные ролики, в которых призывает людей донатить на армию. В частности, в последнем видео он сделал модернизированный кавер на песню Александра Пономарева "Он ждет ее". Трек комик назвал "Он ждет донати".
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Вася Байдак открыл новый сбор на армию
Юморист открыл сбор всего два дня назад. Цель – 5 миллионов гривен. Собранные деньги он отправит на ремонт автомобилей и техники для украинской бригады, купит пикапы, тепловизоры, рации, антенны и многое другое.
На этот раз собираем на кучу замечательных вещей для разных подразделений с разных сторон передовой,
– отметил Вася.
Реакция сети
Под публикацией пользователи сильно поддержали стендап-комика. Большинство комментаторов было поражено работой Васи. Они его поблагодарили и призвали продолжать в том же духе:
- "Когда спел лучше, чем оригинал";
- "Не огонек, а пламя";
- "Это просто какие-то нереальные видео. Каждый раз жертвую пару тысяч, когда вижу театрализованное собрание Байдака. Очень круто! Вася, не останавливайся";
- "Певец, который прикрывается званием стендап-комика";
- "Каждый раз кажется, что это непревзойденно и каждый раз вы превосходите";
- "Это самый талантливый подход к сборам, который я видела";
- "Это не просто гениально, мы теперь просто не можем жить без этих песен и донатов для Васи. Безгранично сильно благодарю за хорошее настроение в темные времена";
- "Это очередная гениальность. Спасибо";
- "Вася, спасибо за вашу помощь войску. Невероятная работа".
- В прошлом году он порадовал поклонников кавером на песню Билла Уизерса и Гровера Вашингтона-младшего Just the Two of Us в юмористическом исполнении под названием "просто скинь донат".
- К тому же юморист выпустил две части песни "Пойду утоплюсь в реке глубокой" и сделал кавер на композицию "Требабус".
- Кроме того, он сотрудничал с группой TVORCHI над увлекательным кавером на трек Heart Of Steel.