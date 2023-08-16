На личной странице в инстаграмме юная артистка показала милые фото. На фотографиях звезда позировала с кольцом и любимым.

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Похоже, Ирина Кудашова скоро выйдет замуж. Актриса опубликовала фото после предложения.

Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец,
– написала девушка.

Она добавила, что предложение руки и сердца получила 16 августа. На отдельном фото Ирина поближе показала обручальное кольцо с камешком.


Ирина Кудашова обручилась / Фото с ее инстаграммы

На снимках Ирина выглядит счастливой в объятиях возлюбленного. Парень держит в руке воздушный шарик с надписью: "Она сказала да".

Очевидно, предложение было сделано на съемочной площадке. Об этом стало ясно из комментариев актрисы и режиссера.

"Так приятно, что вы решили объявить это прямо на съемочной площадке!", – написал режиссер и продюсер Никита Торжевский. "Спасибо, что позволил это сделать", – ответила Кудашова.

Возможно, любимый Ирины тоже актер. Однако звезда пока не рассекречивает имя своего избранника. Кроме того, совместное фото с ним Кудашова показала впервые, поэтому неизвестно, как долго пара в отношениях.


Ирина Кудашова с любимым / Фото из ее инстаграммы

В комментариях поклонники засыпали актрису поздравлениями:

  • "Ира, поздравляем искренне".
  • "Будьте счастливы".
  • "Ого! Какие вы милые".
  • "Искренне поздравляю. Счастливой жизни вам".
  • "Это очень отличная новость".
  • "Привет! Будьте счастливы вместе, большой любви на всю жизнь".

Что известно об Ирине Кудашовой

  • Девушке всего 22 года. Она с детства мечтала о профессии актрисы и даже прогуливала уроки в школе, чтобы сходить в театр.
  • Ира посещала театральный кружок и уже вскоре получила одну из главных ролей в сериале об украинских подростках "Школа". К моменту съемок девушке было 19 лет.
  • С тех пор молодая актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в частности "Новая жизнь Василисы Павловны", "Секс, Инста и ВНО", "Другой Франко" и т.д. А весной 2024 года на экраны должно выйти кино "Вкус свободы", в котором Ирина Кудашова сыграла главную роль.