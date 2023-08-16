На личной странице в инстаграмме юная артистка показала милые фото. На фотографиях звезда позировала с кольцом и любимым.

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Похоже, Ирина Кудашова скоро выйдет замуж. Актриса опубликовала фото после предложения.

Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец,

– написала девушка.

Она добавила, что предложение руки и сердца получила 16 августа. На отдельном фото Ирина поближе показала обручальное кольцо с камешком.



Ирина Кудашова обручилась / Фото с ее инстаграммы

На снимках Ирина выглядит счастливой в объятиях возлюбленного. Парень держит в руке воздушный шарик с надписью: "Она сказала да".

Очевидно, предложение было сделано на съемочной площадке. Об этом стало ясно из комментариев актрисы и режиссера.

"Так приятно, что вы решили объявить это прямо на съемочной площадке!", – написал режиссер и продюсер Никита Торжевский. "Спасибо, что позволил это сделать", – ответила Кудашова.

Возможно, любимый Ирины тоже актер. Однако звезда пока не рассекречивает имя своего избранника. Кроме того, совместное фото с ним Кудашова показала впервые, поэтому неизвестно, как долго пара в отношениях.



Ирина Кудашова с любимым / Фото из ее инстаграммы

В комментариях поклонники засыпали актрису поздравлениями:

"Ира, поздравляем искренне".

"Будьте счастливы".

"Ого! Какие вы милые".

"Искренне поздравляю. Счастливой жизни вам".

"Это очень отличная новость".

"Привет! Будьте счастливы вместе, большой любви на всю жизнь".

Что известно об Ирине Кудашовой