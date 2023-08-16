На личной странице в инстаграмме юная артистка показала милые фото. На фотографиях звезда позировала с кольцом и любимым.
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Похоже, Ирина Кудашова скоро выйдет замуж. Актриса опубликовала фото после предложения.
Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец,
– написала девушка.
Она добавила, что предложение руки и сердца получила 16 августа. На отдельном фото Ирина поближе показала обручальное кольцо с камешком.
Ирина Кудашова обручилась / Фото с ее инстаграммы
На снимках Ирина выглядит счастливой в объятиях возлюбленного. Парень держит в руке воздушный шарик с надписью: "Она сказала да".
Очевидно, предложение было сделано на съемочной площадке. Об этом стало ясно из комментариев актрисы и режиссера.
"Так приятно, что вы решили объявить это прямо на съемочной площадке!", – написал режиссер и продюсер Никита Торжевский. "Спасибо, что позволил это сделать", – ответила Кудашова.
Возможно, любимый Ирины тоже актер. Однако звезда пока не рассекречивает имя своего избранника. Кроме того, совместное фото с ним Кудашова показала впервые, поэтому неизвестно, как долго пара в отношениях.
Ирина Кудашова с любимым / Фото из ее инстаграммы
В комментариях поклонники засыпали актрису поздравлениями:
- "Ира, поздравляем искренне".
- "Будьте счастливы".
- "Ого! Какие вы милые".
- "Искренне поздравляю. Счастливой жизни вам".
- "Это очень отличная новость".
- "Привет! Будьте счастливы вместе, большой любви на всю жизнь".
Что известно об Ирине Кудашовой
- Девушке всего 22 года. Она с детства мечтала о профессии актрисы и даже прогуливала уроки в школе, чтобы сходить в театр.
- Ира посещала театральный кружок и уже вскоре получила одну из главных ролей в сериале об украинских подростках "Школа". К моменту съемок девушке было 19 лет.
- С тех пор молодая актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в частности "Новая жизнь Василисы Павловны", "Секс, Инста и ВНО", "Другой Франко" и т.д. А весной 2024 года на экраны должно выйти кино "Вкус свободы", в котором Ирина Кудашова сыграла главную роль.